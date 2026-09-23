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Gunilla Gomér väljs in i riksdagen – tolv år efter att hon valde SD före KD
Partibytet fick direkt konsekvenser – blev av med förtroendeuppdragen hon hade i sin pingstförsamling – ”på den tiden var det bara så”
Gunilla Gomér väljs in i riksdagen.
Natanael Gindemo & Joel Malmsköld
En frikyrklig profil som för första gången nu blivit invald i riksdagen är Gunilla Gomér (SD). Hon har på ett personligt plan fått känna på hur synen på Sverigedemokraterna förändrats inom frikyrkan, efter att till början ha blivit av med sina förtroendeuppdrag.