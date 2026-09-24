Konkurrens och hemlighetsmakeri kring översättning av bibeltexterna

Thomas Österberg: Jag hade NT 2026 i en svart tygpåse – vad händer om jag blir rånad?

Thomas Österberg cyklade med fyra exemplar av NT 2026 i en svart tygpåse. Natanael Gindemo

Jag cyklade med fyra exemplar av NT 2026 i en svart tygpåse i min ryggsäck – och tänkte: Vad händer om jag blir rånad? Kan de nya bibel­texterna då få spridning? Jag hade skrivit under sekretessavtal och embargo fram till släppet på bokmässan. Allvaret tyngde.

Framme på redaktionen låste jag in böckerna i mitt skåp. Det tog någon dag innan jag vågade öppna och läsa.

Det finns mycket av förväntan och stor glädje bakom nyöversättningen av Nya testamentet, NT 2026. Men det har också funnits en hel del av hemlighets­makeri, konkurrens och rädsla för att de nya bibeltexterna ska läcka ut i förväg.

Dagen har under ganska lång tid vädjat till Svenska bibelsällskapet om några smakprov till våra läsare – förutom de kortare provtexter som har lagts ut.

BankID krävdes

Inför senaste julen lät Bibelsällskapet oss så få del av två ord i julevangeliet för att kunna väcka lite nyfikenhet bland läsarna: ”härbärget” byts ut mot ”gäst­rummet” och ”vise männen” blir i stället ”mager”, som är namnet på en folkstam från Medien (nuvarande Iran) under antiken.

Men där var det stopp. Tills för några veckor sedan då innehållschef Rickard Ringqvist med bankID-underskrift fick garantera att innehållet inte skulle spridas vidare mot att vi fick del av bibeltexterna i sin helhet digitalt. Allt för att kunna förbereda artiklar om NT 2026.

Som redaktion är vi ganska vana vid att mot löfte om embargo ta del av förhands­information, men på ”bankID-nivå” har vi nog aldrig befunnit oss tidigare.

Stora pengar

Själva översättningsarbetet av Nya testamentet uppskattas till en kostnad på sex miljoner kronor, där Svenska bibelsällskapet och kyrkorna nu finansierar. Samtidigt finns en hel del ekonomiska utmaningar – och möjligheter – vid sidan av själva språkarbetet.

Svenska kyrkans beslut att gratis dela ut 200 000 NT 2026-biblar till alla guds­tjänstbesökare på första advent beräknas kosta strax under 13 miljoner kronor för den stora folkkyrkan, uppger Kyrkans tidning.

Det handlar alltså om stora pengar – inte minst för de kristna förlagen som ser möjligheten att få fart på affärerna. Här har det varit anbudskonkurrens mellan dem som velat vara med och slåss om tryckningen. Vinnare blev Svenska kyrkans förlag Verbum.

Kristna förlagen satsar

Förlagets vd Annika Waldenström säger till Dagens Nyheter att Verbum inte har tryckt en så stor upplaga av en bok sedan 1990-talet. Vanligt är att en bok säljer i runt 1 500 exemplar. Men hon vill inte avslöja vad affären är värd.

Självklart ser de övriga kristna förlagen och Bibelsällskapet själva stora möjlig­heter att få sälja NT 2026 i andra sammanhang – när bibelintresset ser ut att vara väckt. Nu satsar de.

Också samfundsledarna har fått skriva under sekretessavtal och fått läsa i förväg för att ha ett försprång och kunna svara på frågor när den nya bibeldelen nu är ute. Från och med torsdag (24/9) klockan 11.00 är Nya testamentet 2026 tillgängligt för vem som helst.

Nu är det nog dags att låsa upp skåpet och ta ut de fyra biblarna ur den svarta tygpåsen. Göra dem synliga, utan rädsla för att bli rånad – och börja läsa på riktigt.