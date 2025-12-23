Nyheter
Andlig vård för tvångsvårdade unga på SiS-hem ska utredas: "De bär ofta på existentiell oro"
Tvångsvårdade unga behöver få ventilera frågor om mening, hopp och framtidstro med personer som pastorer, präster och imamer, menar socialministern: "I dag finns det inte tillräckligt bra stöd"
SiS ungdomshem Tysslinge för pojkar med psykosocial problematik och kriminell bakgrund.
Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT
Statens institutionsstyrelse, Sis, ska se över möjligheten att ge ungdomar som tvångsvårdas tillgång till andlig vård.