Indragen söndagsstek på äldreboenden upprör kristet pensionärsförbund: ”Bedrövligt”
”Länge sedan jag blev så beklämd och upprörd”, säger förbundsordföranden Ann-Christin Lindbom
Ann-Christin Lindbom, förbundsordförande för RPG, Riksförbundet pensionärsgemenskap, anser att maten för de äldre måste fungera.
Birger Thureson
Lax, söndagsstek, smaksatt yoghurt och vispgrädde är några matvaror som har dragits in på äldreboenden när matpriserna har gått upp. Nu reagerar pensionärsförbundet RPG, som vilar på kristen grund.