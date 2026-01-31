Nyheter
Kyrkoledarna bad för de som drabbats av gängvåld - galan blev bönemöte
"Det räcker!"-galan gick över till ett bönemöte där flera kyrkoledare lyfte fram böner för alla som drabbats av gängvåldet
Flera kyrkoledare lyfte fram böner för alla som drabbats av gängvåldet. Ärkebiskop Martin Modéus (t.h.) och kardinal Anders Arborelius (t.v.).
Natanael Gindemo
"Det räcker!"-galan var en kraftsamling mot gängkriminalitet och skjutvåld. I anslutning till galan hölls en bönestund, med en försenad början och ett väldigt starkt avslut.