Sida granskar Läkarmissionen – nytt avtal dröjer
Granskningen gäller inte ”det program vi planerar att driva utan av organisationen i sig”, uppger generalsekreteraren Josephine Sundqvist • Inte heller Erikshjälpen har fått klartecken för sitt långsiktiga biståndsarbete
Sidas kontor i Ursvik, Stockholm.
Pontus Lundahl/TT
Flera organisationer med kristen värdegrund har tecknat avtal med Sida om att bedriva långsiktigt bistånd med statliga medel. Men för Erikshjälpen och Läkarmissionen dröjer besluten.