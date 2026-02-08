Nyheter
Beslutet att ge 500 000 migranter amnesti i Spanien hyllas av kyrkan
Premiärminister Pedro Sánchez får samtidigt hård kritik – då alla som får amnesti i Spanien också kan röra sig fritt till andra EU-länder
Spaniens premiärminister Pedro Sánches har gett grönt ljus för cirka 500 000 migranter att få amnesti.
Manu Fernandez
Spanien går emot resten av Europa, då de ger cirka 500 000 migranter en möjlighet att stanna i landet via en amnesti. Beslutet stöttas av katolska kyrkan i landet, som kallar det för social rättvisa.