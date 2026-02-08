Nyheter

Beslutet att ge 500 000 migranter amnesti i Spanien hyllas av kyrkan  

Premiärminister Pedro Sánchez får samtidigt hård kritik – då alla som får amnesti i Spanien också kan röra sig fritt till andra EU-länder

Spaniens premiärminister Pedro Sánches har gett grönt ljus för cirka 500 000 migranter att få amnesti.
Spanien går emot resten av Europa, då de ger cirka 500 000 migranter en möjlighet att stanna i landet via en amnesti. Beslutet stöttas av katolska kyrkan i landet, som kallar det för social rättvisa. 

