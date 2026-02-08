Nyheter

Två år efter Hamas massaker står kibbutzens nedbrända hus kvar

Svensk-israelen Rita Lifshitz planerar ändå att flytta tillbaka inom kort

Kibbutzen Nir Oz i södra Israel drabbades hårt av Hamas attack. Fortfarande står de sönderbrända husen kvar samtidigt som många drömmer om att få flytta tillbaka.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Nir Oz är kibbutzen i södra Israel som drabbades värst av Hamas terrorattack den 7 oktober 2023. Över två år har gått, fortfarande är husen sönderbrända och det är nästan som om tiden stått still. 

