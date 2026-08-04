Nyheter
Jesper Eneroth (S): Slå fast att Svenska kyrkan inte har två äktenskapssyner
Skriver motion till kyrkomötet • Skulle i praktiken upphäva beslutet från 2009 att präster kan säga nej till att viga samkönade par
Jesper Eneroth (S) på plats under kyrkomötet 2025
Jacob Zetterman
Det är dags att riva upp Svenska kyrkans beslut att enskilda präster har rätt att säga nej till att viga samkönade par, menar S-ledamoten Jesper Eneroth. En motion är inlämnad till höstens kyrkomöte, där en intensiv debatt är att vänta.