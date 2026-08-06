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”Det måste finnas utrymme i Svenska kyrkan även för dem som inte tänker som jag”
Finns det en enda äktenskapssyn i Svenska kyrkan? Victor Backström (Posk) tror att Svenska kyrkans läronämnd – inte kyrkopolitikerna – kommer att fälla avgörandet i frågan
”Vi i Posk har stått bakom 2009 års kompromiss hela tiden. Det var ett beslut som hade en bred förankring och vi har inte haft anledning att ompröva det”, säger Victor Backström.
Gorm Kallestad/TT, Stefan Själander
Nu ställs frågan om Svenska kyrkans äktenskapssyn på sin spets, efter att en motion lagts fram till höstens kyrkomöte – med den möjliga konsekvensen att ta bort prästers rätt att neka samkönade äktenskap.