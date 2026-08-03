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Omstridd tidigare predikant hotas av personlig konkurs
Två miljoner i skatteskuld • Redan åtalad för konstbedrägeri
Den tidigare predikanten är sedan tidigare åtalad. (Bilden är ett montage.)
Johan Nilsson / TT
En omstridd tidigare predikant hotas av personlig konkurs efter att ha dragit på sig miljonskulder till bland annat Skatteverket. Tillsammans med en släkting står han redan sedan tidigare åtalad för konstbedrägerier i ett utdraget mål, vilket kan komma att kosta honom ytterligare summor.