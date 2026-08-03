Nyheter

Omstridd tidigare predikant hotas av personlig konkurs

Två miljoner i skatteskuld • Redan åtalad för konstbedrägeri

Den tidigare predikanten är sedan tidigare åtalad. (Bilden är ett montage.)
Jonathan Newton Reporter
Publicerad

En omstridd tidigare predikant hotas av personlig konkurs efter att ha dragit på sig miljonskulder till bland annat Skatteverket. Tillsammans med en släkting står han redan sedan tidigare åtalad för konstbedrägerier i ett utdraget mål, vilket kan komma att kosta honom ytterligare summor.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

skatter skatteverket bedrägerier brott och straff ekonomi konstbedrägeri kronofogden tidigare predikant nyheter personlig konkurs

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning