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Orgelläger för barn och unga samlar  framtidens organister

28 barn och ungdomar på orgelläger i Norrland • ”Jag var fascinerad över hur 'mycket' en orgel var” 

Orgelstafett, när eleverna spelar fyrhändigt och den ena efter den andra sedan byts av, är ett av inslagen på orgellägret i Mellansel.
Jonathan Newton Reporter
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Vem ska spela på alla Sveriges 3 400 kyrkorglar, när dagens organister och kantorer går i pension? Ja, 28 av morgondagens unga efterträdare samlas i alla fall den här veckan i Mellansel på läger, för att kanske kunna göra det som vuxna.

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