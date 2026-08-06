Nyheter
Orgelläger för barn och unga samlar framtidens organister
28 barn och ungdomar på orgelläger i Norrland • ”Jag var fascinerad över hur 'mycket' en orgel var”
Orgelstafett, när eleverna spelar fyrhändigt och den ena efter den andra sedan byts av, är ett av inslagen på orgellägret i Mellansel.
Dagen
Vem ska spela på alla Sveriges 3 400 kyrkorglar, när dagens organister och kantorer går i pension? Ja, 28 av morgondagens unga efterträdare samlas i alla fall den här veckan i Mellansel på läger, för att kanske kunna göra det som vuxna.