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Ebba Busch om bön, arabiska och att fånga Equmeniakyrkans hjärtland

Dagen på plats i Vårgårda när Equmeniakyrkan tar tempen på partiledarna 

Ebba Busch på plats i Tångahallen vid Vårgårda möte, utfrågad av pastorerna Niklas Piensoho och Jenny Dobers.
Jacob Zetterman Reporter
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Ebba Busch var både personlig och politisk under sitt besök i Vårgårda, då det var hennes tur att frågas ut av Equmeniakyrkans pastorer. Bland annat fick hon en fråga om sitt böneliv, där KD-ledaren svarade att man som kristen inte ska göra det för svårt för sig. 

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