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Här ryker Joel Halldorf och Jakob Forssmed (KD) ihop i Almedalen
Kyrkohistorikern och ministern djupt oeniga om ”krist” borde få finnas kvar i Kristdemokraternas partinamn
Joel Halldorf och Jakob Forssmed (KD) blickar rakt in i varandra, i en tidvis tuff debatt om partinamnet Kristdemokraterna och hur de förhåller sig till kyrkorna.
Jacob Zetterman
Kyrkohistorikern och samhällsdebattören Joel Halldorf kräver att Kristdemokraterna ska byta namn. I Almedalen fick han mothugg av socialminister Jakob Forssmed.