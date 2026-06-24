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Här ryker Joel Halldorf och Jakob Forssmed (KD) ihop i Almedalen

Kyrkohistorikern och ministern djupt oeniga om ”krist” borde få finnas kvar i Kristdemokraternas partinamn 

Joel Halldorf och Jakob Forssmed (KD) blickar rakt in i varandra, i en tidvis tuff debatt om partinamnet Kristdemokraterna och hur de förhåller sig till kyrkorna.
Jacob Zetterman Reporter
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Kyrkohistorikern och samhällsdebattören Joel Halldorf kräver att Kristdemokraterna ska byta namn. I Almedalen fick han mothugg av socialminister Jakob Forssmed.

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