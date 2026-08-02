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Kristdemokratisk hbtq-profil: Centerförslag hotar kristen förkunnelse
Kritiserar förslag om förbud mot ”omvändelse” • C: Han har missförstått
Centerpartiets förslag om omvändelseförbud hotar kristen förkunnelse, säger kristdemokraten och hbtq-profilen Magnus Kolsjö.
Frida Svennberg
Centerpartiet dammar inför valet av ett tidigare förslag om att kriminalisera försök att omvända hbtq-personer, och att stoppa statsbidrag till organisationer som ägnar sig åt detta. Men nu får man mothugg av kristdemokraten och hbtq-profilen Magnus Kolsjö, som menar att Centerpartiets förslag skulle hota alla försök att mana till omvändelse – som att predika att homosexualitet är synd.