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Löttorps camping kan få leva vidare – men inte i ELCA:s regi
”Vi ska få campingen att blomstra igen!” • Långtidsgästerna tycker ELCA ska ta över
Elca har genom åren mött mängder av campingbesökare, både kyrkvana och mindre kyrkvana. Denna bild är från 2002.
Stefan Sturesson
Trots beskedet om att Löttorps camping på Öland står utan operatör efter årets säsong, finns det goda chanser att den kommer att leva vidare, säger markägaren till Dagen. Men frågan är vem som ska driva den. Någon återkomst för ELCA blir det inte.