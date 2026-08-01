Nyheter
Minst 30 döda i ny attack mot kristna i Nigeria
Tilltagande våldsvåg drabbar kristna oproportionerligt, enligt Open Doors
Aduke Balogun med sitt barn Kehinde Kaosarat, som kidnappades tillsammans med ett antal andra skolbarn i sydvästra Nigeria av en grupp med kopplingar till al-Qaida. Barnen släpptes för en halv månad sedan.
SA /AP/TT
Minst 30 personer har dödats i en väpnad attack mot en kristen by i nordvästra Nigeria. Det är bara en av flera liknande attacker i landet den senaste tiden där kristna mördas eller jagas på flykt.