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Minst 30 döda i ny attack mot kristna i Nigeria

Tilltagande våldsvåg drabbar kristna oproportionerligt, enligt Open Doors

Aduke Balogun med sitt barn Kehinde Kaosarat, som kidnappades tillsammans med ett antal andra skolbarn i sydvästra Nigeria av en grupp med kopplingar till al-Qaida. Barnen släpptes för en halv månad sedan.
Jonathan Newton Reporter
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Minst 30 personer har dödats i en väpnad attack mot en kristen by i nordvästra Nigeria. Det är bara en av flera liknande attacker i landet den senaste tiden där kristna mördas eller jagas på flykt.

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