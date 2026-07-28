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228 anmälningar har inkommit mot Allsång på Skansen
I anmälningar till Granskningsnämnden rasar tittare över politiska budskap i SVT-programmet
Anmälare till Granskningsnämnden – en del av Mediemyndigheten – menar att händelsen riskerar att skada förtroendet för SVT.
Axel Narving/TT, Terhi Ylimäinen/TT
Under direktsändningen av Allsång på Skansen den 21 juli ropade artisten Stor ut ”Free Palestine” under sitt framträdande. Händelsen har lett till att tittare anmält SVT till Mediemyndigheten.