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228 anmälningar har inkommit mot Allsång på Skansen

I anmälningar till Granskningsnämnden rasar tittare över politiska budskap i SVT-programmet

Anmälare till Granskningsnämnden – en del av Mediemyndigheten – menar att händelsen riskerar att skada förtroendet för SVT.
Nicole Barsoum Reporter
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Under direktsändningen av Allsång på Skansen den 21 juli ropade artisten Stor ut ”Free Palestine” under sitt framträdande. Händelsen har lett till att tittare anmält SVT till Mediemyndigheten. 

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