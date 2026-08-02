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Pastorn efter Europakonferensen: ”Vad blir det för skillnad?”
Livets ords huvudpastor manade besökarna att sprida det de fått med sig • Gav sitt ställningstagande i flera aktuella frågor
Livets ords huvudpastor David Ekerbring predikar på lördagskvällens möte på Europakonferensen. Bilden är en skärmbild
Livets ord
Vad blir det för skillnad efter den stora Europakonferensen? Det var temat när Livets ords nye huvudpastor David Ekerbring predikade för första gången i den rollen på konferensen på lördagskvällen. Hans eget svar: Gå ut och var en stad på berget, som syns på långt håll.