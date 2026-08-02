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Pastorn efter Europakonferensen: ”Vad blir det för skillnad?”

Livets ords huvudpastor manade besökarna att sprida det de fått med sig • Gav sitt ställningstagande i flera aktuella frågor

Livets ords huvudpastor David Ekerbring predikar på lördagskvällens möte på Europakonferensen. Bilden är en skärmbild
Jonathan Newton Reporter
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Vad blir det för skillnad efter den stora Europakonferensen? Det var temat när Livets ords nye huvudpastor David Ekerbring predikade för första gången i den rollen på konferensen på lördagskvällen. Hans eget svar: Gå ut och var en stad på berget, som syns på långt håll.

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