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Kyrkorna på Pride: Motdemonstration är ”en form av psykiskt och verbalt våld”

Gruppen Guds Sanning: ”Vi vill att människor ska vända om”

Motdemonstranten Eric Tita (längst till vänster i röd tröja) möter prästen Frida Ohlsson (till höger med lyfta händer), som deltog i Prideparaden, 2025.
Jonathan Newton Reporter
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En planerad kristen motdemonstration mot Prideparaden i Stockholm på lördag utövar psykiskt våld med Bibeln som tillhygge, menar samarbetsorganisationen Kyrkorna på Pride. Motdemonstranterna säger sig däremot vilja sprida Guds kärlek och sanning. 

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