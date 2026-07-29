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Kyrkorna på Pride: Motdemonstration är ”en form av psykiskt och verbalt våld”
Gruppen Guds Sanning: ”Vi vill att människor ska vända om”
Motdemonstranten Eric Tita (längst till vänster i röd tröja) möter prästen Frida Ohlsson (till höger med lyfta händer), som deltog i Prideparaden, 2025.
Jonathan Newton
En planerad kristen motdemonstration mot Prideparaden i Stockholm på lördag utövar psykiskt våld med Bibeln som tillhygge, menar samarbetsorganisationen Kyrkorna på Pride. Motdemonstranterna säger sig däremot vilja sprida Guds kärlek och sanning.