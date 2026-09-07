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Högerextrem valseger i Tyskland oroar kyrkorna och den judiska befolkningen

Allians för Tyskland lyckades mobilisera dem som inte röstade i förra valet

AfD:s toppkandidat Ulrich Siegmund firar valsegern i Sachsen-Anhalt tillsammans med partiledarna Tino Chrupalla och Alice Weidel.
Eva Janzon Reporter
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Varningarna från Tysklands två stora kyrkor, den protestantiska och den katolska, föll för döva öron i Sachsen-Anhalt. När rösterna i delstaten räknats efter söndagens regionala val hade Allians för Tyskland (AfD) mer än fördubblat sitt stöd, till 44 procent.

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