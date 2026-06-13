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Högtidligt och mäktigt då kungaparet tackade Gud i kyrkan efter 50 år som gifta
Biskop Johan Dalman tog med alla från det första klicket till att nu beskriva kungen och drottningens kärlek som ett välsmakande årgångsvin
Kung Carl Gustaf och drottning Silvia samt pastorn i Kungliga Hovförsamlingen, ordinarie hovpredikant Michael Bjerkhagen och överhovpredikanten, biskop Johan Dalman anländer till tacksägelsegudstjänsten Te Deum med anledning av kungaparets guldbröllop i Slottskyrkan
Christine Olsson/TT
Självklart högtidligt, men också några förunderliga betraktelser, då kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia inledde firandet av sitt guldbröllop inne i Slottskyrkan.