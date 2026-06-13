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Högtidligt och mäktigt då kungaparet tackade Gud i kyrkan efter 50 år som gifta

Biskop Johan Dalman tog med alla från det första klicket till att nu beskriva kungen och drottningens kärlek som ett välsmakande årgångsvin

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia samt pastorn i Kungliga Hovförsamlingen, ordinarie hovpredikant Michael Bjerkhagen och överhovpredikanten, biskop Johan Dalman anländer till tacksägelsegudstjänsten Te Deum med anledning av kungaparets guldbröllop i Slottskyrkan
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Självklart högtidligt, men också några förunderliga betraktelser, då kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia inledde firandet av sitt guldbröllop inne i Slottskyrkan.

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