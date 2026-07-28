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Regaliekuppen i domkyrkan förbryllar: ”Undrar hur de tänkte”
Stöldkuppen mot Strängnäs domkyrka innehåller så många märkliga ingredienser – åtta år senare kvarstår bara frågetecken
Domprost Christofer Lundgren framför begravningsregalierna i Strängnäs domyrka.
Pontus Lundahl/TT
En flykt på cykel från ett Strängnäs hukande under sommarhetta. Två tjuvar i sjönöd som får paddla sig fram med händerna. En spektakulär återlämning av världsunika begravningsregalier från 1600-talet. Och en vänlig Swishbetalning som blev spiken i kistan i domstol.