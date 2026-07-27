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Nya riktlinjer: Krav på att viga samkönade par kan trumfa prästens religionsfrihet

Svenska kyrkans kyrkostyrelse har klubbat igenom rådgivande riktlinjer som ska kunna användas vid nyanställning av präster

Nu finns en rådgivande handledning för församlingar och pastorat som vill kunna villkora en nyanställning av präst med att prästen är beredd att viga samkönade par.
Arash Asadi Reporter
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Prästens religionsfrihet kan få stryka på foten om en församling i Svenska kyrkan vill motverka diskriminering av samkönade par som vill låta sig vigas.

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