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Kritik inom kyrkostyrelsen: ”Märkligt sätt att runda ett demokratiskt beslut”
Olle Reichenberg, från nomineringsgruppen Borgerlig kristen samverkan, anser att Svenska kyrkans nationella nivå ”klampar in och kommer med pekpinnar”
Kyrkostyrelsen klubbade den 10 juni igenom de nya riktlinjerna vid sitt sammanträde på Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala.
Arash Asadi
Med klar majoritet klubbade Svenska kyrkans kyrkostyrelse igenom dokumentet som ska göra det möjligt för församlingar och pastorat att villkora en nyanställning av församlingspräst med att den jobbsökande prästen är beredd att viga samkönade par. Men två av kyrkostyrelsens femton ledamöter var kritiska mot beslutet.