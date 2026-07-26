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Amerikansk pastor stämmer OpenAI – fick "farliga råd" av ChatGPT

Beskyller företaget för vårdslöshet och kräver begränsningar för medicinska råd • Kristna i USA använder AI i större utsträckning än andra

En pastor i USA beskyller OpenAI för vårdslöshet och kräver begränsningar för medicinska råd från ChatGPT. (Bilden är ett montage.)
Joel Gabrielsson
Joel Gabrielsson Reporter
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En pastor i USA var nära att avlida efter att han rådfrågat ChatGPT om sina hälsoproblem. Han hävdar att den artificiella intelligensen avrådde honom från att söka hjälp och stämmer företaget bakom tjänsten.

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