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”Grundbeslutet från 2009 är inte att skydda den enskilde prästens religionsfrihet”
Wanja Lundby-Wedin (S), kyrkostyrelsens förste vice ordförande, tycker att det är ”knepigt” att prata om religionsfrihet – men termen används i de nya riktlinjerna från kyrkostyrelsen
”Med de nya riktlinjerna blir det möjligt att göra ett avsteg från beslutet 2009”, säger Wanja Lundby-Wedin (S), förste vice ordförande i Svenska kyrkans kyrkostyrelse. Kyrkomötets beslut 2009 om att Svenska kyrkan viger samkönade par innehåller en så kallad väjningsrätt för präster som vill avstå från att förrätta vigsel av samkönade par.
Jacob Zetterman
Är de nya riktlinjerna från Svenska kyrkans kyrkostyrelse förenliga med det som kyrkostyrelsens uttalade 2009 – att prästens äktenskapssyn inte ska ha betydelse vid anställning?