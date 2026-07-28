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”Grundbeslutet från 2009 är inte att skydda den enskilde prästens religionsfrihet”

Wanja Lundby-Wedin (S), kyrkostyrelsens förste vice ordförande, tycker att det är ”knepigt” att prata om religionsfrihet – men termen används i de nya riktlinjerna från kyrkostyrelsen