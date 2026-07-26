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En död efter bilattack i Berlin – misstänkt islamist jagas
Religiösa motiv kan ligga bakom attack mot folkmassa
Människor tas omhand av polis och räddningstjänst efter bilattacken i Berlin.
Markus Schreiber/AP/TT
En person har dött och ytterligare 16 skadats, varav flera allvarligt, sedan en bilist kört in i en folkmassa under ett prideevenemang i Berlin. En misstänkt gärningsman med islamistkopplingar har identifierats och söks av polis. Myndigheterna varnar för att mannen kan vara ”beväpnad och farlig”.