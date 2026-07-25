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”Sverige tillber Jesus” siktar högre

Satsar ännu större i år • ”Tror verkligen att det är skördetid”

Christoffer Ahlbäck och Patrik Sandberg, initiativtagare till lovsångsfestivalen Sverige tillber Jesus i Kungsträdgården i Stockholm.
Jonathan Newton Reporter
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Nedräkningen inför årets upplaga av lovsångsfestivalen ”Sverige tillber Jesus”, som hålls den 8 augusti i Kungsträdgården i Stockholm, är i full gång. I år satsas det ännu större än förra året, och festivalen vill göra allt för att besökarna ska kunna vara kvar under hela dagen. 

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