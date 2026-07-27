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Stopp för religiös klädsel drabbar schweiziska kristna
Kristna ledare överklagar författningstillägg för intrång i religionsfriheten
Markus Hofer, Evangeliska världsalliansen; Joseph Kabongo, pensionerad pastor och politiker; samt Michael Mutzner, Christian Public Affairs, framför reformationsmuren i Genève.
Magali Girardin
Lokalpolitiker i kantonen Genève i Schweiz får inte längre bära religiös klädsel när de uppträder som just lokalpolitiker, till exempel under fullmäktigesammanträden. Det är innebörden i ett författningstillägg som nyligen röstats igenom med knapp majoritet i området.