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Stopp för religiös klädsel drabbar schweiziska kristna

Kristna ledare överklagar författningstillägg för intrång i religionsfriheten

Markus Hofer, Evangeliska världsalliansen; Joseph Kabongo, pensionerad pastor och politiker; samt Michael Mutzner, Christian Public Affairs, framför reformationsmuren i Genève.
Jonathan Newton Reporter
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Lokalpolitiker i kantonen Genève i Schweiz får inte längre bära religiös klädsel när de uppträder som just lokalpolitiker, till exempel under fullmäktigesammanträden. Det är innebörden i ett författningstillägg som nyligen röstats igenom med knapp majoritet i området.

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