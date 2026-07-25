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Erling Haalands miljongåva – bok om hur Norge blev ett kristet land
Norske fotbollsstjärnan skänkte unikt verk till biblioteket i sin hemstad
Erling Haaland inför kvartsfinalen mot England som slutade med förlust och norskt uttåg ur fotbolls-VM.
Rebecca Blackwell /AP/TT
VM-succé i alla ära, men den norske målkungen Erling Haaland skapar rubriker även utanför fotbollen. Tillsammans med sin far har han köpt Norges dyraste bok, en historisk skildring av hur Norge kristnades, och donerat den till biblioteket i sin hemstad Bryne.