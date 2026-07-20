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VM-hjälten lyfter fram sin kristna tro 

"Jag mötte mycket kritik under VM, men ödet var redan skrivet. Tack gode Gud", säger spelaren som avgjorde finalen

Spaniens Ferrán Torres firar med VM-pokalen efter segern i VM-finalen mellan Spanien och Argentina.
Nicole Barsoum Reporter
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Ferrán Torres blev Spaniens hjälte när han gjorde segermålet i 1–0 mot Argentina under VM-finalen och säkrade landets VM-guld. Efter segern tackade den kristna anfallaren Gud för styrkan att fortsätta trots den kritik han mött under turneringen. 

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