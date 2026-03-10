Nyheter

Filadelfia Stockholm deltar inte i massutdelning av barnbibeln– hänvisar till innehållet

Flera Stockholmskyrkor tar avstånd: "Tror inte att synd och helvetet är det som kyrkan vill lägga tyngdpunkten på" • Arken i Kungsängen ger kampanjen sitt fulla stöd.

Föreståndaren för Filadelfiakyrkan i Stockholm, Samuel Jonsson, har meddelat Brevlådemissionen att församlingen inte vill delta i sommarens bibelutdelning.
Albin Larsson Printredaktör och reporter
Filadelfia Stockholm väljer att inte delta i sommarens utdelning av biblar till alla hushåll i Stockholm. Orsaken är innehållet i den barnbibel som ska delas ut. Samtidigt får initiativet fullt stöd av en annan stor församling i Stockholmsområdet, Arken i Kungsängen. 

