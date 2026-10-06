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Jesper Eneroth (S) nöjd med förslaget om utredning av vigselmotionen
”Alla steg i den här riktningen har gått till på precis det här sättet”, säger motionens initiativtagare
Jesper Eneroth, gruppledare för nomineringsgruppen tillika partiet Socialdemokraterna i kyrkomötet, är nöjd med att vigselmotionen tycks vara på väg att leda till en utredning.
Arash Asadi
Förslaget om att enskilda präster i Svenska kyrkan inte längre ska kunna avstå från samkönade vigslar ser ut att falla i kyrkomötet. Frågan skickas i stället till kyrkostyrelsen för utredning – om det blir som kyrkopolitikerna i tillsyns- och uppdragsutskottet vill.