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Så gick det till när Svenska kyrkan sa nja till att tvinga präster att viga samkönade par
Vinnare och förlorare sätter nu sitt hopp till att en utredning går deras väg
Jesper Eneroth, Socialdemokraterna, och Kerstin Sidenvall Karlgren, Frimodig kyrka, sitter bredvid varandra på kyrkomötet och har helt olika åsikter om vigselfrågan.
Jacob Zetteman
En motion har röstats igenom. Men det är fortfarande något oklart var den kommer att leda, om präster i Svenska kyrkan även i framtiden ska kunna säga nej till att viga samkönade par utifrån sin teologiska hållning.