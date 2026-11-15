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Nigerias ambassadör talade om våldet mot kristna med KD
Träffade fyra KD-ledamöter i riksdagen. Ville veta hur Sverige arbetar mot gängrekrytering av unga
Nigerias ambassadör Lola Akande i riksdagen, flankerade till vänster av kristdemokraterna Paul Sabo och Yusuf Aydin, och till höger av Hans Eklind och Magnus Oscarsson.
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Nigerias regering är medveten om det svåra säkerhetsläget i landet, som drabbar bland annat de kristna hårt. Ett sätt att stävja våldet är att begränsa tillgången till vapen. Det sa ambassadör Lola Akande vid ett besök i riksdagen nyligen.