Nyheter
Så lyckades en debattglad sverigedemokrat reta upp tre biskopar
Mikael Mogren, Teresia Boström och Fredrik Modéus gick alla i taket
Petter Nilsson från Sverigedemokrater i Svenska kyrkan (SDSK) lyckades få tre biskopar emot sig i debatten om gåvogivande.
Jacob Zetterman
Biskopar brukar vara ganska sparsmakade när det gäller att framträda på kyrkomötet. Men när Petter Nilsson från Sverigedemokrater i Svenska kyrkan (SDSK) började prata om att gåvor helst ska stanna kvar i den lokala församlingen kastade de sig upp i talarstolen.