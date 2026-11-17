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Nepals vänner filmade förödelsen – nu vill de få svenskar att hjälpa
Filmpremiär i Söderhöjdskyrkan startskottet för ny insamlingsoffensiv
En dryg månad efter översvämningskatastrofen som drabbade Nepal den 28 augusti 2026 var förödelsen fortfarande stor. Svenska organisationen Nepals vänner är en av alla som är på plats för att hjälpa.
Michael Taubert
Den 26 augusti drabbades Nepal av en omfattande översvämningskatastrof när floden Trishuli löpte amok. En månad senare åkte Föreningen Nepals vänner dit för att dokumentera hjälpbehovet. I lördags kväll hade informationsfilmen premiär.