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Fredrick Federley (C) om vigselbeslutet: "Viktigt att vara kyrka med många röster"
C-profilen berättar dessutom för första gången varför han nekades bli präst
Fredrick Federley (C), som gör sitt första kyrkomöte, tycker inte att man ska gå snabbt fram för att få alla präster i Svenska kyrkan att viga samkönade par.
Jacob Zetterman
Han är själv homosexuell, men tycker inte att Svenska kyrkan ska trycka på för hårt för att få alla präster att viga samkönade par, för det riskerar att splittra kyrkan.