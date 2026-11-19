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Avkragade sig som präst men sitter ändå kvar på kyrkomötet för SDSK
”Det handlar om bibeltrohet, huruvida man sätter Kristus i centrum”
Maria Sandström avkragade sig själv och är inte längre präst i Svenska kyrkan, men sitter ändå kvar på kyrkomötet för Sverigedemokrater i Svenska kyrkan.
Jacob Zetterman
Hon har på egen begäran blivit avkragad som präst i Svenska kyrkan. Men Maria Sandström vill ändå vara med och bestämma över kyrkans framtid och sitter kvar i kyrkomötet för Sverigedemokrater i Svenska kyrkan (SDSK).