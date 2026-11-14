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Snöovädret fick Svenska kyrkan i Skellefteå att stänga all verksamhet
Valde att följa kommunens rekommendationer – endast begravningar hölls
Snöröjning i Skellefteå. SMHI skärpte i veckan till en röd varning i ett helt dygn för snö runt Skellefteå.
Jonas Westling/TT
När snöovädret i slutet av veckan slog till mot Västerbotten gick SMHI ut med en röd vädervarning, varpå Skellefteå kommun manade invånarna att i möjligaste mån hålla sig hemma. Svenska kyrkan tog då det ovanliga initiativet att ställa in all verksamhet under torsdag och fredag – utom begravningar.