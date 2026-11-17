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Strid om hembakt i kyrkorna – på hembygdsgårdar är det fritt fram
Gunnel Bardén, som tagit fram riktlinjerna för Sveriges samlingslokaler, tror kyrkorna skulle ha glädje av ett liknande dokument
”Hembakat är helt ok. Se till att det är färskt. Det finns ingenting i lagstiftningen som förbjuder försäljning av hembakta bullar”, står det i riktlinjerna för Sveriges hembygdsgårdar.
Ellie Ellien, Magnus Lejhall/TT
Sveriges hembygdsgårdar upplever inga problem med att servera hembakade bullar. Församlingarna skulle ha större chans att freda sig om kyrkorna anslöt sig till samlingslokalernas riktlinjer, tror Gunnel Berdén, som utarbetat riktlinjerna.