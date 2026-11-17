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Trossamfunden kritiska till att tvingas registrera utländska pengar
Flera satsningar kan drabbas om förslaget blir verklighet
Equmeniakyrkan är liksom de andra trossamfunden kritiska till det förslag som har presenterats för att granska utländsk finansiering av trossamfund.
Natanael Gindemo
En statlig utredning har föreslagit att utländsk finansiering till trossamfund i Sverige ska kunna stoppas. Men om de kristna trossamfunden och organisationerna får bestämma kastas förslaget i papperskorgen.