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Kristna hjälper jordbävningens offer: ”Alla kavlar upp ärmarna”
Den katolska biståndsorganisationen Caritas har samlat in fyra miljoner dollar till de drabbade i Venezuela
Jordbävningarna i Venezuela har gjort många hemlösa.
Matias Delacroix /AP/TT
Efter jordbävningarna som orsakat omfattande förstörelse i Venezuela har den katolska hjälporganisationen Caritas mobiliserat hjälpinsatser. Genom en internationell insamlingskampanj har fyra miljoner dollar samlats in, samtidigt som lokala kyrkor ger mat, skydd och psykosocialt stöd.