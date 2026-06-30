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Kristna hjälper jordbävningens offer: ”Alla kavlar upp ärmarna”

Den katolska biståndsorganisationen Caritas har samlat in fyra miljoner dollar till de drabbade i Venezuela

Jordbävningarna i Venezuela har gjort många hemlösa.
Joel Gabrielsson Reporter
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Efter jordbävningarna som orsakat omfattande förstörelse i Venezuela har den katolska hjälporganisationen Caritas mobiliserat hjälpinsatser. Genom en internationell insamlingskampanj har fyra miljoner dollar samlats in, samtidigt som lokala kyrkor ger mat, skydd och psykosocialt stöd.

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