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MUCF efter halverat statsbidrag till frikyrkorna: Regeringen kan behöva ändra reglerna

Tillväxtprojekt med pastor som ”rest runt för att stödja små och ekonomiskt svaga glesbygdsförsamlingar” kan inte längre finansieras • Samfund kan inte längre upprätthålla tjänst för samarbete med polisen