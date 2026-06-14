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MUCF efter halverat statsbidrag till frikyrkorna: Regeringen kan behöva ändra reglerna
Tillväxtprojekt med pastor som ”rest runt för att stödja små och ekonomiskt svaga glesbygdsförsamlingar” kan inte längre finansieras • Samfund kan inte längre upprätthålla tjänst för samarbete med polisen
”Det har varit viktiga och mycket givande samtal med trossamfunden om hur det nya regelverket har påverkat deras verksamheter”, säger Magnus Jägerskog (t h), generaldirektör för MUCF, till Dagen. Socialminister Jakob Forssmed (KD) (t v) ansvarar för frågor som rör trossamfunden.
Det nya systemet för statsbidrag riskerar att gå emot lagstiftningens syfte och kan behöva göras om. Det menar myndigheten MUCF i ny rapport till regeringen.