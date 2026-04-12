Nu får bedjare besöka Jerusalems helgedomar igen
Med bräckligt eldupphör i kraft öppnar stadens heliga platser på nytt
Till skillnad från katoliker och protestanter kunde ortodoxa kristna nu genomföra sina processioner längs Via Dolorosa på långfredagen och den viktiga heliga eldens ceremoni i Gravkyrkan på lördagen, den ortodoxa påskaftonen.
Med ett bräckligt eldupphör i kraft öppnas helgedomarna i Jerusalem igen för bedjande. Ortodoxa kristna firar sin påsk i Gravkyrkan, fler än 100 000 muslimer deltog i fredagsbönen vid al-Aqsamoskén och judar strömmar till Västra muren.