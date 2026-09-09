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Pastor och vänsterpartist: Partiet präglas av en osund kvoteringskultur

P-O Flodström ser en förklaring till de återkommande skandalerna med antisemitiska V-kandidater

Montage med Expressens löpsedel om V-kandidater samt porträtt av Nooshi Dadgostar och P-O Flodström.
Frikyrkopastorn och vänsterpartisten P-O Flodström (till höger) menar att hans parti sedan länge präglats av en osund kvoteringskultur.
Arash Asadi Reporter
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Frikyrkopastorn och vänsterpartisten P-O Flodström menar att hans parti sedan länge präglats av en osund kvoterings­kultur. Vänsterpartiet ser ibland mellan fingrarna när det gäller olämpliga kandidater – om de anses representera vissa samhällsgrupper, menar han.

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