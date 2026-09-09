Nyheter
Pastor och vänsterpartist: Partiet präglas av en osund kvoteringskultur
P-O Flodström ser en förklaring till de återkommande skandalerna med antisemitiska V-kandidater
Frikyrkopastorn och vänsterpartisten P-O Flodström (till höger) menar att hans parti sedan länge präglats av en osund kvoteringskultur.
Anders Wiklund/TT & Malina Abrahamsson
Frikyrkopastorn och vänsterpartisten P-O Flodström menar att hans parti sedan länge präglats av en osund kvoteringskultur. Vänsterpartiet ser ibland mellan fingrarna när det gäller olämpliga kandidater – om de anses representera vissa samhällsgrupper, menar han.