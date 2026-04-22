PMU:s nya direktor: Jesusorden om ”dessa mina minsta” har följt mig
Jeanette Kruse vill ge unga möjlighet att engagera sig för arbete ute i världen
Jeanette Kruse, 55, blir ny direktor för biståndsorganisationen PMU.
Erik Cronberg
Hon har varit i Sydsudan flera gånger – och har barnen som inte får gå i skolan väldigt nära sitt hjärta. PMU:s nyutnämnda direktor, Jeanette Kruse, startade själv som volontär i 25-årsåldern. Nu vill hon ge fler unga möjlighet att se och engagera sig i pingströrelsens arbete i världen.