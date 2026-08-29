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Rik missionsförening försöker lösa konflikten genom nya stadgar – som också kritiseras

Lunds missionssällskap anklagas för att stödja andra religioner än kristendomen • ”Oacceptabelt att så många saker inte är reglerade”

Lunds Missionssällskaps äger omkring 700 miljoner kronor i tillgångar.
Jonathan Newton Reporter
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Det blåser upp till storm i 180-åriga Lunds Missionssällskap. Nyligen anklagades man för religionsblandning, och under söndagen ska man ta ställning till nya stadgar som kritikerna redan före mötet har sågat. Ordföranden, däremot, ställer sig oförstående till kritiken och menar att det handlar om ett fåtal som vill skapa uppmärksamhet.

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