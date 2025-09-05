Nyheter

Svenska kyrkan oroas över skyhöga boendepriser vid klimatmöte COP30
i Brasilien 

Flera länder tros välja bort dyra klimatmötet • "Risk för att legitimiteten ifrågasätts då beslut fattas utan att alla länder fått göra sin röst hörd".

På plats för Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan under COP28 i Dubai. Från vänster Michael Nausner, Margareta Koltai, Marika Markovits och Bassem Maher.
Albin Larsson
Printredaktör och reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Klimat-toppmötet COP30 hålls i år i Belém, Brasilien. På grund av skyhöga boendepriser riskerar mindre länder och civilorganisationer att utebli. Svenska kyrkan är en av många aktörer som belyst problemet. Samtidigt väljer de själva att vara på plats.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

cop30 nyheter svenska kyrkan klimatet

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning