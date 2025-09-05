Nyheter
Svenska kyrkan oroas över skyhöga boendepriser vid klimatmöte COP30
i Brasilien
Flera länder tros välja bort dyra klimatmötet • "Risk för att legitimiteten ifrågasätts då beslut fattas utan att alla länder fått göra sin röst hörd".
På plats för Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan under COP28 i Dubai. Från vänster Michael Nausner, Margareta Koltai, Marika Markovits och Bassem Maher.
Privat
Klimat-toppmötet COP30 hålls i år i Belém, Brasilien. På grund av skyhöga boendepriser riskerar mindre länder och civilorganisationer att utebli. Svenska kyrkan är en av många aktörer som belyst problemet. Samtidigt väljer de själva att vara på plats.